新冠肺炎：首次申請失業救濟人數攀升　迪士尼裁員3.2萬人

周四（26日）是美國感恩節，全國上下洋溢節日氣氛之際，國內經濟繼續受新冠肺炎疫情重創。美國勞工部周三（25日）公布的數據顯示，美國首次申請失業救濟的人數連續兩周攀升。美國華特迪士尼公司同日宣布，將在2021年上半年裁員3.2萬人。

華特迪士尼表示，由於疫情嚴重打擊客源，決定將裁員3.2萬人，主要涉及主題樂園職位，今次裁員人數較該公司9月公布的2.8萬人多4,000人。目前中國上海、香港等全球大部分迪士尼樂園仍有開放，但加州迪士尼樂園重開無期，早前已計劃解僱更多員工；而法國巴黎迪士尼樂園由於國內出現第二波疫情，上月底被迫再次關閉。

截至上周六（21日）的一周，美國首次申請失業救濟的人數環比已上升3萬，至77.8萬人，凸顯疫情蔓延對美國勞動力市場復蘇構成壓力。有分析指，原因除了美國多地收緊經濟限制措施，增加經濟下行風險，寒冷天氣亦降低消費者戶外活動的意願，導致酒店和餐飲行業面臨困境，不利就業市場復蘇。

美國約翰斯霍普金斯大學的數據顯示，美國周三再多2,046人疫歿，是今年5月初以來單日最高；單日住院人數亦連續第16天創新高，目前有89,954人因染疫住院。專家警告，感恩節及聖誕節後美國疫情將惡化，未來6到12周將迎來現代美國醫學史上最黑暗的日子。美國疾病控制及預防中心（CDC）周三預測，到下月19日該國將有29.4萬至32.1萬人疫歿。