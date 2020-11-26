反恐行動遇挫折　CIA人員索馬里戰死

美國《紐約時報》周三（25日）報道，美國中央情報局（CIA）負責特別行動的特別活動中心（Special Activities Center）一名資深成員最近在索馬里戰死，事發正值華府有意從當地撤走數百兵力，同時再激發辯論美軍在非洲的反恐行動。

報道指，暫未知該名CIA人員是死於反恐突擊行動或敵軍攻擊，只知道他曾是美軍精銳特種部隊海豹突擊隊第6分隊（Seal Team 6）成員，CIA則拒絕評論。相比美軍，CIA人員在作戰期間死亡相當罕見，特別活動中心負責為CIA執行該局最危險的準軍事任務，行動風險之高等同海豹突擊隊第6分隊及三角洲部隊。

現時有700名美軍在索馬里部署，聯同當地安全部隊對付回教激進組織青年黨。報道指CIA內部視索馬里為特別危險的戰區，高級情報官員曾討論是否值得冒險派人前往當地執行反恐行動。部分CIA人員認為，青年黨是非洲區內最嚴重的威脅，也是美國在區內利益面對的最嚴重威脅，但威脅範圍不延伸至區外。

早前報道指美國國防部正草擬命令，在總統特朗普明年1月離任前，把派駐索馬里的美軍撤至周邊國家，任務重點由訓練索馬里政府軍變為直接打擊青年黨。