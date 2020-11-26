美國大選：憂上流社會杯葛　伊萬卡擬搬離紐約

美國總統選舉的結果幾近塵埃落定之際，美媒周四（26日）報道，由於憂慮未來遭紐約上流社會「杯葛」，同為白宮高級顧問的總統特朗普的長女伊萬卡和其丈夫庫斯納，準備在特朗普離開白宮後，舉家由已居住4年的紐約市曼哈頓住處，搬到新澤西州的別墅。

39歲的伊萬卡及同齡丈夫庫斯納於2009年結婚，育有2子1女，一家人2016年起一直住在首都華盛頓卡洛拉馬、月租1.5萬美元（約12萬港元）的別墅，該處亦是亞馬遜創始人貝索斯及前總統奧巴馬一家的住處。有傳伊萬卡夫婦擬移居至距離曼哈頓約1小時車程，特朗普名下位於新澤西州貝德明斯特的高爾夫球會所，並計劃將之擴建。

美國《紐約時報》披露有關提交給鎮政府官員的提案，擴建計劃包括增加一個水療中心和瑜伽館、遷移一個直升機停機坪以加入4個匹克球（Pickleball）場、擴建主臥室、浴室和更衣室，並增建兩間臥室、一間書房和一個露台，令別墅變得與伊萬卡夫婦位於華盛頓卡洛拉馬的別墅更相似。

報道指，伊萬卡在紐約長大，兩夫婦不在紐約定居的決定，凸顯出公眾對他們的看法在短時間內由對特朗普具有開明、溫和的正面影響，變得形象負面，伊萬卡更可能面臨瞞稅的法律問題。

報道又提到，伊萬卡夫婦最大的兩個孩子2017年開始就讀的華盛頓猶太私立小學，普遍家長是特朗普看不起的公務員。有家長指摘伊萬卡夫婦違反華盛頓私立學校的潛規則，即需有嚴密安保細節的家長應盡可能將干擾減到最低，反而會帶同龐大的隨行人員出席學校活動，佔據場地前排的兩排座位。

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