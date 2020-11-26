43年前神秘太空訊號　或源自1800光年外恒星

埃爾曼（小圖）當年在數據紙上留下的「哇！」字標記。

外國一名業餘天文學家兼YouTuber，近日分析一組43年前由一名美國天文學家發現的著名神秘外太空信號，結果發現該組長達72秒的不規則信號，或源自一顆距離地球約1,800光年、與太陽極其相似的恒星。

美國俄亥俄州立大學天文學家團隊，於1977年透過名為「大耳朵」電波天文台，捕捉到一段强烈卻時斷時續的外太空無線電波，成員埃爾曼（Jerry Ehman）當時在排除來自人造衞星的可能後，激動地在數據紙上標記了一個「哇！」（WOW）字，自此便成為著名的「哇信號」。惟多年來再沒人能追蹤到這組信號源或作出確切解釋，因此有人認為只有外星智慧生命才能發出這奇怪信號。

直至近日，YouTube外星頻道創始人卡巴萊羅（Alberto Caballero）提出假設，如果這信號來源是生命體，那它極可能住在類似地球的行星，並圍着太陽似的恒星運行。他於是翻查歐洲太空總署數據庫，然後在「哇信號」當年出現的天區，發現一顆1800光年以外，從未有人注意過的恒星，其表面溫度、半徑和光度都和太陽幾乎一模一樣，符合其假設。

目前尚未清楚這顆恒星周圍是否有行星，但它是至此發現唯一可能與「哇信號」有關聯的恒星。卡巴萊羅認為，科學家應繼續在該天區內尋找系外行星，及監聽特定的無線電波信號頻率，以確定「哇信號」的確切來源。研究論文已在網站「arXiv」上發表。