孟晚舟引渡案聆訊　RCMP人員稱FBI關心逮捕情況

加拿大卑詩省最高法院周四（26日）繼續展開中國科企華為太子女孟晚舟引渡案的聆訊，孟晚舟律師團隊嘗試在聆訊中找出美加當局在逮捕孟晚舟時濫用程序的證據，兩位RCMP的人員先後作供，供詞中提到美國聯邦調查局（FBI）人員似乎非常關心逮捕孟晚舟的情況。

孟晚舟的代表律師芬頓在聆訊開始時承接前一天盤問加拿大皇家騎警（RCMP）格拉夫，芬頓問格拉夫，她是否關注到把孟晚舟電子器材的序號傳給美國聯邦調查局（FBI），是把孟晚舟的私人資料與FBI分享，此舉侵犯了《加拿大權利與自由憲章》保障孟晚舟的權利，格拉夫稱不知道，但希望可記住。

芬頓其後指出一封電封的內容，並不能讓格拉夫肯定，現已退休的華裔高級警長張本有否將器材序號傳給FBI，格拉夫同意電郵內容並不能立即讓人判斷到張本有否把序號傳給FBI，又表示她從沒有與張本談過這件事，但她又稱，無論如何她也會把這事擱置，因為她並不是負責分享資料。

芬頓之後轉到另一話題，他提出格拉夫一份去年的宣誓書，當中格拉夫聲稱不起得其下屬達利沃爾給她的資料，但她現在卻又說記得，質疑格拉夫前後不一，是為了隱瞞達利沃爾和張本在分享孟晚舟資料一事上的關係，格拉夫對此否認，芬頓進一步質疑格拉夫是在編造對RCMP有利的證據，格拉夫亦否認。但芬頓指出，要麼是格拉夫供詞不實，要麼是就她的宣誓書內容不實。

芬頓問，是甚麼令格拉夫有此「頓悟」，格拉夫答：「我記起了記起的東西，而這些就是我記起的東西。」

接着是烈治文RCMP溫哥華國際機場特遣隊的負責人倫迪（Ross Lundie）作供，倫迪表示，他參與了孟晚舟的引渡案可能是因為他熟悉機場，以及他的人脈，他說駐在RCMP的國安人員認識他，他本人也認識FBI的法務專員，但在此案之前並不知道孟晚舟是何人，要上網查資料。他憶述，孟晚舟來的溫哥華國際機場之前一星期，有同事問過他機場的「流程」，而令他陷困的，是被問到是否有人可以不經過加拿大邊境服務局（CBSA）的入境程序而進入加拿大。

倫迪說，當RCMP警員耶普及達利沃爾與CBSA開會討論拘捕孟晚舟事宜之前，曾與兩人通過電話，他告訴對方，除非公眾有危險，否則不要在沒有協助的情況下在飛機上抓人，而拘捕行動亦要將CBSA包括在內。他認為RCMP在拘捕孟晚舟一事上，應該與CBSA合作，那麼CBSA可以對她作出審查，而RCMP隨後才拘捕她。而他也因為不想RCMP和CBSA之間有事情發生，而決定在拘捕孟晚舟當天來的機場。

倫迪說，在拘捕孟晚舟行動的當天，他被FBI法務專員翁克斯（Sherri Onks）的一個電郵吵醒，電郵是向他核實孟晚舟是否在香港飛溫哥華的航班上，他於是轉寄電郵給其他人詢問，結果CBSA證實孟晚舟在機上。他認為FBI向他接觸並不尋常，而他也告訴了翁克斯孟晚舟在機上。

倫迪說翁克斯希望全日都能收到孟晚舟的最新情況，但倫迪答這不是他負責的範疇，而是由格拉夫負責。倫迪回憶當日早上RCMP與CBSA討論如何拘捕孟晚舟的會議，他稱耶普指出孟晚舟是犯下了涉及5000美元以上的詐騙罪，倫迪之後提議CBSA之審查孟晚舟，RCMP隨後才拘捕她，CBSA同意。倫迪也向CBSA表示，RCMP完全不會給CBSA任何指示，又指一旦要分享資料須經過正確渠道。

倫迪表示，拘捕令上「立即」逮捕孟晚舟的意思是「盡快」，即是在CBSA完成他們的工作之後。他又稱，CBSA審查孟晚舟時，FBI法務專員翁克斯至少兩次打來詢問他孟晚舟是否已被拘留，他每一次都答翁克斯，孟晚舟正被CBSA審查。倫迪形容翁克斯似乎對事情的進展很關心，她很想告訴同僚最新情況。倫迪否認自己他代表FBI與CBSA進行協調。

聆訊周五（27日）繼續。