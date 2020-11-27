新冠肺炎：紐約市感恩節巡遊失色　民眾觀賞受阻撲空

雖然仍有大氣球，但今年的巡遊沒有觀賞人潮，失色不少。

每年11月的最後一個星期四是美國的感恩節，當地傳統上這是個親人歡聚、溫馨快樂的節日，但因為新冠肺炎疫情肆虐，今年感恩節的氣氛蕭瑟，就連紐約市一年一度的感恩節大巡遊亦黯然失色。

紐約市第94屆梅西感恩節大巡遊，周四（26日）在曼哈頓中城先鋒廣場（Herald Square）舉行。在往年，大巡遊都吸引350萬人到場參觀，但今年因為新冠肺炎疫情影響，首次採用電視及網絡直播方式進行，參與巡遊的人員也減少了約88%，氣氛自然遠遠不及以往熱鬧。

相關單位鼓勵民眾在家看轉播，然而有部分民眾反而想趁着人少親身到現場觀賞，豈料現場人群管制嚴密，觀眾被重重警力擋在封鎖區外，不得聚集、逗留，結果還是只能從遠處觀望巡遊的表演、花車和巨型氣球，拍完照片也得離開，這樣的情況自是大為掃興。

特地從費城來到紐約首次觀賞巡遊的麥克德維特（Ryan McDevitt）大失所望，沒想到處都被圍封，連靠近封鎖區都沒辦法。他們表示，已準備好結束這一年，希望明年疫情能結束、世界會有所改變。

新冠疫情令感恩節的氣氛蕭瑟，到處都是專家勸籲民眾不要旅行和聚會的警告，許多州和城市又採取了新一輪限制措施。疫情也造成失業問題、數以萬計的民眾也在這個本應家庭團聚的節日，嚐到失去至親的痛苦。

美國心理專家建議，由於疫情，人們可能因保持社交距離而孤獨，因經濟狀況而焦慮，因失去親友而悲傷，但要盡量保持冷靜，嘗試保持節日的「儀式感」，讓烤火雞和蘋果批、燭光與鮮花帶來感官的愉悅，把思想轉向值得感激的事情，以度過「一個艱難的感恩節」。