華徵澳洲葡萄酒保證金　美擬建聯盟反擊脅迫

中澳貿易關係持續緊張，中國商務部早前對原產於澳洲的進口裝入兩升及以下容器的葡萄酒，進行反傾銷立案調查。商務部周五（27日）公布初步裁定結果，決定實施臨時反傾銷措施，由周六（28日）起對相關葡萄酒徵收保證金。另有美媒消息指，中國對澳洲施加經濟壓力，促使美國計劃建立一個非正式聯盟，針對中國的經濟脅迫聯合採取反擊措施。

中方調查機關初步認定，原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。調查機關根據《反傾銷條例》第28條和第29條的規定，決定以保證金形式實施臨時反傾銷措施。進口經營者周六起在進口受查產品時，要依據初裁結果所確定的各公司保證金比率（介乎107.1%至212.1%），向中國海關繳交相應保證金。

澳洲貿易、旅遊和投資部長伯明翰（Simon Birmingham）周五回應稱，中方對澳洲相關進口葡萄酒徵收保證金的做法不公平，令數以百計供應商陷入困況，因為這令他們難以與中國進行葡萄酒交易。他提到中國對多個澳洲產業實施貿易「制裁」，帶來日積月累的影響；又指如果這是針對其他原因的回應，將完全抵觸中國對世界貿易組織的承諾。

澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）則指，他們堅決反對澳洲葡萄酒商向中國傾銷的說法，認為毫無根據，澳方將反抗到底。他表示，中國近來對澳洲的海外投資、國安及人權政策表達不滿，令人覺得相關措施與此有關，而非任何澳洲產業犯錯，稱：「這不只令澳洲出口商擔憂，也將令全世界出口商感到憂慮。」澳洲的葡萄酒出口產業規模達29億澳元（約166億港元），而中國佔澳洲葡萄酒出口貿易總額37%。

中國外交部發言人趙立堅周五在記者會上被問及臨時反傾銷措施一事，稱中方對發展中澳關係的立場是一貫及明確，認為健康穩定的中澳關係符合兩國和兩國人民共同利益，冀澳方多做有利兩國互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係的事，為推動兩國關係重回正軌提供條件。

另外，澳媒近日刊文披露智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）與外國金主涉存在大量利益輸送的問題，其中美國國務院過去一個財政年度的資助近140萬澳元（約801萬港元），比前一年同期暴增367%，並且全部用於反華項目。趙立堅表示，中外媒體不是第一次披露該研究所的真面目，世人已看清究竟是獨立學術研究機構或其背後金主利益的代言人；又指無論該研究所如何賣力表演，只會成為國際社會的笑柄。

美媒《華爾街日報》周四（26日）引述華府高級官員消息指，美國特朗普政府希望建立一個西方國家組成的非正式聯盟，在中國利用貿易實力脅迫他國時，聯合對中國採取反擊措施。當中國抵制某國進口時，盟國將同意購買被抵制商品或提供補償，或聯合就損失對華加徵關稅。官員指，澳洲呼籲調查新冠疫情源頭後，中國對澳洲施加經濟壓力，促使上述計劃形成；又指西方需建立體系，共同吸收中國脅迫式外交帶來的經濟懲罰，並抵銷當中成本。

報道指，特朗普政府亦考慮擴大對涉強迫勞動的新疆進口禁令，把更多企業列入美國商務部黑名單，包括中國晶片製造商中芯國際等。但美國官員指出，由於特朗普政府影響力日減，上述措施需要得到即將上台的拜登政府認可，才能繼續推進；加上關稅措施會損害國內消費者利益，依賴對華貿易的國家未必願意加入。官員表示，正與多個西方民主國家溝通，但未透露是哪些國家。