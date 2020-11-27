美學者：中美應恢復對話　冀美媒記者返華

美國哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Vogel）表示，中美應盡快恢復對話，並需解決兩個基本問題，包括經貿交流與學術（媒體）交流。他呼籲中國應讓美國媒體記者重新進入中國，由他們講述中國故事，便於美國人接受，更有利於兩國關係。

內媒周四（26日）以視像形式舉辦的年會活動上，傅高義表示，已宣布勝出美國總統選舉的拜登上台後，中美關係不會急速轉好，但拜登會以更理性的態度對待中美關係。他認為，拜登能與所有人都相處得好，這是他最大的優勢，相信這將在中美關係上發揮重要作用。他建議新一屆美國政府應參考更多中國問題專家的意見，讚揚拜登外交團隊幾乎都是「受人尊敬的專家」，將以專業態度和精神解決中美問題。

傅高義又指出，美企對中美第一階段經貿協議的知識產權條款感到「疑慮」，建議中國應解決知識產權問題，以及進一步開放市場，讓更多美企參與中國的建設，有利於改變美企對中國保護知識產權的看法。

他認為中國應主動創造條件，讓更多美國學者到中國進行學術交流。他表示，中國在海外宣傳投入很多資源，但作用不大，美國人希望能到中國，用自己的眼睛來觀察，用自己的話語來講述，期望美媒記者可回到中國。