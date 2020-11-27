新冠肺炎：CDC推算全國實際感染人數達5300萬

美國的新冠肺炎疫情嚴重，死亡及住院人數於周四（26日）的感恩節創下該國新高，疾病控制及預防中心（CDC）推算美國今年2月至9月間，其實有多達5,300萬人染疫，但獲官方統計的只有其中13%、即約700萬宗。總統特朗普則指，下周開始交付新冠病毒疫苗，會優先提供給前線工人、醫護人員及長者接種。

美國周四有逾9萬名新冠肺炎病人住院，是連續17日創新高，很多醫院警告病床面臨飽和。截至周三（25日）的過去一周，美國每日平均有17.5萬人確診，是7月疫情高峰的2,5倍；每日平均死亡人數則為1,658，是5月中以來最多。周二（24日）及周三各有逾2,100人病歿，是4月底以來首次連續兩日錄得這高水平的死亡病例。

CDC的專家則推算，美國每8人染疫只有1人獲通報，意味全國可能有5,300萬人在疫情開始至9月底期間中招，佔3.3億總人口的16%，而非官方通報的700萬宗。

CDC上周開始呼籲民眾避免在感恩節期間出行，交通安全部周四公布數據顯示，自CDC發出警示後的一周內，已有逾590萬民眾乘飛機出行，單單在周三就有107萬人。有專家警告，未來10日的死亡病例有可能激增至每日4,000宗。