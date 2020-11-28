新冠肺炎：輝瑞準備分發疫苗　FDA或下月底緊急授權

美國輝瑞藥廠早前向美國食品及藥物管理局（FDA），申請緊急批准使用其研發的新冠肺炎疫苗。美媒周五（27日）披露輝瑞已制訂向全球分發疫苗的安排，美國一間航空公司當日已有專機運送疫苗到比利時。不過，有官員透露FDA可能在下月底才公布是否批出緊急使用許可。

美媒引述知情人士指，輝瑞計劃把疫苗存放在藥廠位於密歇根州及比利時的冷凍儲存倉庫，擴大威斯康辛州及德國的倉庫儲存量，並每日安排數十班貨機及數百輛貨車運送。美國有航空公司周五起安排專機，從芝加哥奧黑爾國際機場把疫苗運往比利時布魯塞爾國際機場。

由於輝瑞的疫苗需保存在攝氏零下75度的極低溫環境，廠方特別製造了行李箱大小、放滿乾冰的存放工具，美國聯邦航空局（FAA）更提高專機運載乾冰的重量限制至1.5萬磅，是正常情況的5倍。

FDA將於下月10日開會討論是否緊急授權使用輝瑞疫苗，有官員指可能要在會議後數周才有決定。

疫情方面，美國周五連續第25日單日錄得超過10萬宗確診，外界憂慮感恩節長假會增加傳染風險。加州洛杉磯當日收緊防疫，下周一（30日）起禁止同一家庭以外的人進行公眾或私人聚會，直至下月20日。必要商業活動只能容納最高客容量的30%顧客，非必要商業活動則收緊至20%。