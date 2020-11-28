傳美軍測試物聯網程式　研數據追蹤新工具　

美國傳媒周五（27日）報道，美國政府一直從私營企業購買手機數據，用於收集情報、監控對手和抓捕罪犯。美國空軍研究實驗室現時正測試一個商務軟件平台，把手機作為窗口，了解數以億計的電腦、路由器、健身追蹤器、汽車和其他聯網設備的使用情況，這些設備統稱「物聯網」設備。

《華爾街日報》指，總部位於華盛頓特區的無線技術公司SignalFrame已具備能力，可以利用嵌入多達500萬部手機的軟件，確定逾5億個周邊設備的實際位置和身份。公司聲稱可用人工智能等技術，進行編織機密和非機密數據的情報工作，而空軍的研究部門向SignalFrame提供5萬美元（約39萬港元）資金，用以研究上述數據是否具有潛在軍事用途。若SignalFrame的技術證明有用，美國空軍可能提供額外資助。

電子私隱訊息中心法律顧問巴特勒（Alan Butler）表示，監控個人移動設備是新興的重要私隱議題，無線電子設備廣泛融入大眾日常生活，惟消費者不清楚它們會不斷向附近的任何設備傳送固定及唯一的標識符（identifier）。