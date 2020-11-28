猶他州專用天橋　動物安心行走免意外

為減低野生動物因穿越高速公路而出現意外，美國猶他州野生動物資源部前年在高速公路上建造一座「動物天橋」，近日在Facebook分享影片，顯示眾多動物安全到達目的地。對於計劃效果顯著，部門人員不禁直呼「它成功了」。

美媒周五（27日）報道，位於帕雷峽谷、80號州際公路上的動物天橋約106米長，耗資500萬美元（約3,900萬港元），於2018年12月落成，是猶他州首座為動物而設的天橋。它有別於一般行人天橋，橋面鋪滿石頭、巨石和原木，與附近地貌相當類似，可以減低野生動物的戒心並吸引牠們使用。

野生動物資源部在Facebook分享影片，顯示麋鹿、野豬、熊使用該天橋穿越高速公路，並感謝猶他州交通部和猶他州立大學的協助，在天橋興建後的第2年就能幫助動物穿越繁忙的公路，亦可以讓司機在安全環境下駕駛。

由於野生動物需要時間適應新環境，政府官員和專家過去不認為這座天橋會這麼快起到作用，猶他州交通部發言人格里森（John Gleason）去年預測，野生動物起碼要花幾年才開始使用新落成的天橋。