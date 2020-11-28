14歲女交友App扮成年　警與之性交被控強姦

美國華盛頓州斯諾霍米什縣一名26歲警員，6月時通過交友程式認識一名自稱成年的少女，兩人見面後發生性行為。然而，少女實際上只有14歲，事件曝光後該警員停職，近日被起訴三級強姦罪，罪成最高可判監5年。

英媒周三（25日）報道，警員薩亞斯（Anthony Zayas）數月前在Tinder遇見這名14歲少女，她當時用假名並謊稱自己19歲。薩亞斯指自己看到少女抽煙又有紋身，還會與他談論大麻，所以才會相信她自稱的年齡和生日。兩人很快碰面，薩亞斯某天深夜開車到公園接走少女，然後數小時後在相同地點送她落車。

幾乎同一時間，居住在愛達荷州的少女母親報警，稱女兒離家出走，少女後來在華盛頓州斯波坎市被尋獲，由母親在當地的朋友代為照顧。兩周後少女坦承自己有偷溜出去，這位朋友其後翻查少女手機照片，令事情曝光。

兩人皆承認性交過兩次，少女向警方表示，他們喝酒和看電視然後就上床。警員的同事在調查中透露，薩亞斯曾提到自己當值結束後會與一名19歲少女見面，且知道薩亞斯一直有用各種交友程式。