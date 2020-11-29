美國大選：特朗普擬在拜登就職當日　宣布2024年再選

美國大選結束接近一個月時間，總統特朗普至今拒絕承認不敵民主黨對手拜登。美國新聞網站《Daily Beast》上周六（28日）引述消息報道，特朗普正考慮一旦在訴訟中失利，將以各種方法讓拜登不會好過，當中包括拜登於明年1月20日出席總統就職禮當日，宣布參與2024年總統選舉。特朗普競選團隊及白宮均沒有回應。

報道指，特朗普近日曾與多名顧問及親信探討，何時宣布再次參與總統選舉才是最佳時機，藉此確保共和黨未來繼續支持他，其中包括在總統就職禮當日就舉辦競選活動。此外，特朗普及其親信已開始調查，哪一位金主會支持他再次挑戰入主白宮，而部分主要盟友已表明會博取特朗普好感，以便未來在華府佔有一席，並確保自己在共和黨的前途。

報道續指，特朗普曾私下表示，即使拜登最終入主白宮，但由於對方表現沉悶，而自己是收視保證，因此仍屬新聞焦點。另有傳媒報道，特朗普本月初曾與副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）會面，談及一旦翻盤失敗就計劃再次競逐總統一職，奧布賴恩當時曾稱：「如果你（特朗普）這樣做，我想我代表房內所有人，我們100%支持你。」

美國大選 全球焦點