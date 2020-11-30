美國大選：特朗普選後首次受訪　質疑拜登得票數字

美國大選月初結束後，總統特朗普仍拒認不敵民主黨對手拜登，試圖循法律途徑挑戰選舉結果。他周日（29日）接受霍士新聞訪問，屬投票日後首次受訪，期間不忘抨擊國內司法系統及傳媒，亦質疑拜登總得票數目不可能較前總統奧巴馬更多，重申自己勝選，暗示會上訴至聯邦最高法院。

對於遭到多名法官駁回與總統選舉有關訴訟，特朗普說：「我想提出一次漂亮大訴訟，它談及很多事情，且帶龐大證據。我們有（證人）宣誓書，數以萬計宣誓書。」他又指其競選團隊試圖把選舉舞弊證據加入訴訟之內，但都不被法官允許，暗示會上訴至聯邦最高法院：「你需要一名願意審理案件的法官，需要一個願意作出真正重大決定的最高法院。」

除抨擊法官之餘，特朗普亦指摘傳媒，形容美國沒有新聞自由，成為一個打壓言論國家，而傳媒亦不再報道醜聞：「他們說我們沒有證據，我們到處都有證據。」他亦再次批評投票系統設備，但沒有提供任何證據，再一次堅持自己勝選，「你不會改變我的想法。換句話說，我的想法在未來半年都不會改變」。

特朗普在訪問中亦質疑拜登總得票數字，「拜登不可能得到8,000萬張選票」，理由對方在黑人社區得票，較首位黑人前總統奧巴馬還要多。資料顯示，奧巴馬2008年及2012年分別取得6,950萬和6,600萬張選票。當被問及他最終會否離開白宮時，特朗普稱：「當然會，你知道的。」然而，他指由於得悉選舉存在舞弊，因此非常難去承認敗選。

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