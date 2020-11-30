新冠肺炎：福奇憂感恩節假後疫情浪接浪　籲嚴謹防疫

美國的新冠肺炎確診個案突破1,370萬宗，逾27萬人病歿。國內多名醫療專家擔心感恩節假期後疫情加劇，均提醒民眾嚴格執行戴口罩及保持社交距離等防疫措施。而美國監管當局會在周二（12日1日），商討疫苗接種群組的先後次序。

美國衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇周日（11月29日）在多個電視節目中表示，疫情不會突然好轉，未來2至3周更可能會出現「浪接浪」爆發，但要防止「為時未晚」，提醒民眾在感恩節與家人團聚時戴口罩和保持社交距離。他較不擔心疫情在校園傳播的風險，認為應該讓學童回校。

福奇又指，多間藥廠相繼研發出疫苗，猶如「隧道盡頭見亮光」，指免疫實踐諮詢委員會（ACIP）本周會與疾病控制及預防中心（CDC）開會，商討推出疫苗的計劃。福奇認為，已宣布勝出美國總統選舉的拜登應聚焦如何有效及公平地分配疫苗，他亦會促請政府推行更嚴格的檢測計劃。

美國衞生及公共服務部助理部長吉魯瓦爾及聯邦政府醫療總監亞當斯，周日亦分別透露疫苗接種計劃，指預計美國在年底前有足夠疫苗為2,000萬人接種，其餘國民在明年第2及第3季接種。而接種先後次序，可能首先在下月底前為前線醫護人員接種，其次是老人院舍的院友和護理院職員。

由於不少人在感恩節假期會與家人團聚，白宮抗疫專責組成員比爾克斯周日在電視節目提醒民眾，聚會人數盡量避免超過65人。雖然專家不斷勸喻提防疫情爆發，但各地的防疫措施各自為政，寬緊有別。例如加州洛杉磯縣，就只在上周五（11月27日）恢復臨時居家令，禁止民眾與非家人聚會。