中東局勢劇變　傳庫斯納本周訪沙特及卡塔爾

中東局勢出現劇變，外媒周日（29日）引述消息人士報道，美國總統特朗普女婿兼白宮高級顧問庫斯納（Jared Kushner）及其團隊本周將前往沙特阿拉伯和卡塔爾，與沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼及卡塔爾國王塔米會晤。

報道指，中東特使伯科威茨（Avi Berkowitz）、伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）、美國國際發展金融公司行政總裁伯勒爾（Adam Boehler）會隨庫斯納外訪。消息指，特朗普希望在明年1月20日任期完結前，盡量推動更多中東國家與以色列簽署和平協議，並認為一旦成功促使沙特與以色列達成和平協議，將有利於其他阿拉伯國家倣效。自8月以來，以色列在美國斡旋下，先後與阿聯酋、巴林、蘇丹簽署和平協議，達致關係正常化。

另外，以色列總理內塔尼亞胡上周曾到訪沙特，與穆罕默德‧薩勒曼及美國國務卿蓬佩奧會面，商討如何調整戰略，他們擔心拜登上任後，將重返前總統奧巴馬的政策。惟拜登表示，若伊朗同意恢復嚴格遵守規例，美國將重新加入特朗普於前年退出的伊朗核協議。伊朗核計劃之父法赫里扎德上周五（27日）遇刺身亡，伊朗把矛頭指向以色列後，中東再度陷入緊張局勢。