神秘金屬柱離奇消失　疑遭不明人士偷走

美國猶他州沙漠山坳近日出現一支神秘巨型金屬柱，引來全球關注，但不出兩星期，該柱上周五（27日﹚晚已離奇消失，原地徒留一截柱底金屬留在三角形洞中。聯邦土地管理局（BLM）證實金屬柱已遭不知名者移除，當地警方正調查事件。事件愈加耐人尋味，再引發網民熱議。

這支3米高的神秘金屬巨柱，由於酷似荷里活科幻電影《2001太空漫遊》的經典場景，惹來外星人出沒疑雲。有網友猜測金屬柱可能早在40、50年前已出現，或是曾在附近居住的美國已故前衞藝術家麥克拉肯（John McCracken﹚的作品。

聯邦土地管理局在Facebook貼文否認當局移走非法設立的金屬柱，並強調涉事土地雖是公共財產，但因金屬柱是私人物品，因此當局未有出手移除。當局上傳的照片顯示，現場有縱橫交錯的輪胎痕迹，甚至有排泄物及廁紙。

當局為防民眾冒險前往金屬柱所處的偏遠位置，一直沒公布其確實位置，但網民早已瘋傳確實坐標。消息一出，吸引不少人通宵駕車而至打卡，有人在金屬柱原有位置堆放石塊，繼續拍照留念。

金屬柱下落亦成熱話，有網民猜測：「外星人回來把它搬走了。」亦有探險家在現場發現地上寫有粗話及有一攤尿漬，並聲稱看到一輛載有大型物體的貨車駛走，相信有人偷走金屬柱。