市長選舉第二輪投票　博爾索納羅支持候選人僅1當選

巴西50多個城市未能在本月中的市政選舉中選出市長，需作第二輪投票，有關投票周日（29日﹚舉行。在新冠疫情和經濟困境影響下，中間及中間偏右派於主要城市大獲全勝，有機會影響右翼總統博爾索納羅在2022年爭取連任的選情。

需第二輪投票選出市長的57個城市，包括最大城市聖保羅及里約熱內盧等18個州的首府在內。聖保羅市長科瓦斯（Bruno Covas﹚擊敗左翼對手布洛斯（Guilherme Boulos）成功連任。

而在第二大城市里約熱內盧，中間派候選人柏伊斯（Eduardo Paes﹚亦以多近倍得票，擊敗博爾索納羅支持的右翼市長克里韋拉（Marcelo Crivella）。柏伊斯在2009至2016年曾連任2屆里約熱內盧市長，今次捲土重來。

這次選舉被視為博爾索納羅爭取連任前的最後一次投票，但60名博爾索納羅支持的候選人中，只在聖埃斯皮里圖州首府維多利亞市贏得市長一位。

今次投票在新冠疫情下舉行，巴西最高選舉法院規定，選民進入票站必須佩戴口罩。此外，為防止出現選舉作弊，當局派出民兵及軍警在票站維持秩序。