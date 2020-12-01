美國大選︰拜登確認亞利桑那及威州勝出　開始接收總統簡報

美國大選結束接近1個月，亞利桑那州和威斯康辛州周一（11月30日）確認選舉結果，皆由民主黨候選人拜登勝出。其中拜登在亞利桑那州以不足10,500票差距擊敗特朗普，兩者得票相差只有0.3個百分點。拜登因此成為70年來第2位贏得該州的民主黨總統候選人。

另一方面，特朗普政府上周批准展開權力移交程序後，拜登及其副手賀錦麗周一開始收取「總統每日簡報」。簡報內容是美國情報機關蒐集最重要的情報摘要，因應現任總統的需要和興趣而製作，特朗普閱讀的簡報着重圖像，而且他偏好紙本。上任總統奧巴馬則是在有安全防護的平板電腦上看簡報。由於資料敏感度高，簡報通常由一名職業情報人員親自提交。

奧巴馬在回憶錄中曾寫道：「某一天我可能讀到索馬里的恐怖主義組織，或伊拉克動亂，又或者是中國與俄羅斯正研發新武器系統。簡報幾乎永遠會提到潛在恐怖主義陰謀，而無論內容有多含糊、消息來源有多不可靠、陰謀執行上有多不可行，這顯示情報界已盡職調查，以免招致如同911恐襲後的批評。」回憶錄又指，奧巴馬夫人米歇爾稱，總統每日簡報是「死亡、毀滅和恐怖事件大全」。

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