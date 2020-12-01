新冠肺炎：親特朗普政策惹議　白宮防疫顧問突辭職

美國的新冠疫情持續嚴峻之際，美國總統特朗普的科學顧問阿特拉斯（Scott Atlas）突然辭職，他周一（11月30日）在Twitter證實消息，並表示很榮幸在這艱難時刻，為特朗普及美國人民服務。他在疫情期間臨危受命，擔當白宮防疫顧問，因對疫情防控措施表示懷疑而引起爭議。

美媒引述知情人士指，阿特拉斯於周一向特朗普提交辭職信。他在信中表示，感謝對方讓自己在國家艱難的時刻為人民服務，自8月起擔當白宮防疫顧問；強調自己倚重最新的科學及證據，沒有任何政治考慮或影響。他提到其有份推動的防疫政策，包括在注重防護下安全復課復市；又稱讚特朗普加快研發疫苗措施的「曲速行動」，令他們可如期獲得新冠疫苗及新藥。

負責領導抗疫的副總統彭斯，周一與相關官員舉行電話會議，討論疫苗安全及分配問題，阿特拉斯已沒有參與。美媒消息指，部分人對阿特拉斯的離開表示歡迎，稱其不足信的理論再沒有份量。

報道指，作為特朗普的親密顧問，阿特拉斯採取更傾向特朗普的抗疫立場，包括責難不准復課的主意，並推動恢復高校體育等。阿特拉斯是加州史丹福大學的神經放射學家，沒有公共衞生及傳染病的正式經驗；他10月曾發表涉削弱戴口罩重要性的貼文，遭Twitter以違反誤導資訊政策為由刪文。