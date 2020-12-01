新冠肺炎：兩詞典公司選出「大流行」為年度詞彙

美國韋氏詞典出版商韋氏公司（Merriam-Webster）及網上詞典Dictionary.com，周一（11月30日）不約而同宣布2020年年度詞彙為「大流行」（pandemic），是這兩間美國詞典公司首次選出相同的年度詞彙。

韋氏公司特約編輯索科洛夫斯基（Peter Sokolowski）表示，這結果可能並不令人吃驚，通常重大新聞都有一個與之相關的專業詞彙，「大流行」一詞不只是專業詞彙，而且已變得普遍，稱「以後我們可能會用此詞指代這一時期」。

Dictionary.com也選出「大流行」作為年度詞彙，其新聞稿指新冠病毒深刻地影響社會各環節，定義了今年其他很多重要事件的語境，包括種族歧視、經濟衰退、氣候災害、政治分歧及猖獗的假資訊。該網站的高級研究編輯凱利（John Kelly）指，世界衞生組織今年3月11日正式宣布新冠疫情為大流行後，該詞搜索次數急增逾135倍。

英國牛津英語詞典每年亦會選出年度詞彙，上月表示2020年發生太多事，形容是「無法用一個詞總結的一年」，因此今年無法一如傳統選出年度詞彙，但「大流行」等疫情相關字眼名列熱門詞彙。根據定義，大流行指發生在廣泛的地理區域，通常影響很大部分人口；韋氏詞典在定義中以瘧疾為例。