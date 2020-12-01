美國大選：拜登成立總統就職委員會　接受捐款

已宣布勝出美國總統選舉的拜登和其副手賀錦麗，周一（11月30日）成立總統就職委員會，為明年1月20日在新冠疫情下舉行就職典禮作準備。拜登委任特拉華州立大學校長艾倫（Tony Allen），擔任就職委員會的行政總裁。

除了艾倫外，拜登亦委任其競選團隊高級顧問瓦爾蓋斯（Manu Varghese），擔任就職委員會的執行董事；而另一競選團隊助手威爾森（Erin Wilson）及內華達州參議員坎塞拉（Yvanna Cancela），則擔任副執行董事。就職委員會將與就職典禮委員會安排協調，致力確保所有國民參與，同時優先考慮確保民眾安全，防止爆發疫情。

就職委員會的官網顯示，網上捐款上限為10萬美元（約78萬港元）。但美媒引述一名過渡團隊成員指，這只是使用該網上捐款平台的限制，而個人對委員會的捐款上限為50萬美元（約390萬港元），公司則為100萬美元（約780萬港元）。另外，委員會禁止註冊說客、化石燃料公司、其高層及政治行動委員會的捐款。

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