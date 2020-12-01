美國大選：喬州查3組織　涉為參院次輪選舉種票

美國總統大選雖已結束，但參議院尚餘2個議席仍未分出勝負，2場對壘將在明年1月5日展開。共和黨籍的喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）周一（11月30日）表示，發現至少有3個與民主黨有關的登記投票網站涉嫌鼓吹非法投票，目前已展開調查。

拉芬斯伯格表示，正調查州內選民登記情況，並提及3個選舉組織「America Votes」、「Vote Forward」及「The New Georgia Project」。「America Votes」涉嫌向自1994年搬離該州的選民，派發缺席選票表格；另外兩個組織則分別試圖為一名已故亞拉巴馬州女性登記投票，以及發送選民登記表格至紐約市。他表示若事件屬實，涉事組織需承擔責任。共和黨及民主黨在參院暫時各佔50及48席，最終控制權仍未知花落誰家。

特朗普競選團隊周一要求拉芬斯伯格，查核大選缺席選票表格上的簽名與信封上的是否相符。他回應指所有簽名早已確認完畢，又指有人利用很多特朗普支持者，製造虛構指控、捏造事實及不實資訊，甚至誤導特朗普。

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