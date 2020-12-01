美國大選：兩商人否認非法捐款予特朗普助選

美國曼哈頓聯邦地方法院周一（11月30日）就曾協助總統特朗普私人律師朱利安尼，調查前副總統拜登、去年涉嫌非法輸送金錢予特朗普的競選委員會而被捕的兩名佛州商人一案，召開聽證會。惟兩人均否認修訂起訴書上，有關違反競選財務法及其他指控，獲押後審訊日期至明年下旬。

檢察官指控分別生於烏克蘭和白羅斯的房產商人帕納斯（Lev Parnas）和弗魯曼（Igor Fruman），涉嫌串謀非法捐贈32.5萬美元（約254萬港元）予特朗普支持其連任；非法使用一名俄羅斯商人予美國政客的捐款，以協助他們獲得合法的休閒大麻業務許可證。帕納斯和其合夥人亦涉嫌欺詐投資者超過200萬美元（約1,560萬港元），並利用大部分資金作政治捐贈等私人用途。惟帕納斯和弗魯曼周一否認上述所有控罪。

另一名被告庫庫甚金（Andrey Kukushkin），周一承認非法使用俄羅斯商人予美國政客的捐款，協助他們獲得大麻業務許可證的指控。帕納斯的合夥人科雷亞（David Correia）去年10月29日承認串謀欺詐投資者，並向聯邦選舉委員會作虛假陳述。美國曼哈頓地方法官奧特肯以新冠疫情、檢察官太慢導致未能移交證據為由，同意推遲原定在明年3月1日進行的審訊，並要求雙方提議在明年6月至10月間進行審訊的日期。

美國大選 全球焦點