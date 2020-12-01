起火兩棲艦維修成本高　提前退役拆除

美國海軍兩棲攻擊艦理查德號今年7月起火焚燒近5天，軍方周一（11月30日）宣布，由於維修成本非常高，因此決定把它提前退役及拆除。由於該艦事前才升級至具備搭載隱形戰機的能力，今次報銷勢必打亂美軍在印太及中東地區的兩棲戰力部署。

美軍指理查德號60%船身損毀並需要重建或替換，但損毀程度非常嚴重，因此海軍部長及海軍作戰部長決定把該艦退役及拆除。軍方事後曾考慮三大方案，分別是重建及恢復軍艦至執行兩棲作戰，但預計花費25億美元至32億美元（約195億港元至250億港元）及耗時5年至7年完成；另一方案是改建軍艦為潛艇支援艦、水面艦支援艦或醫療船，但將花費至少超過10億美元（約78億港元）及耗時5年至7年完成。

最後一個方案是把軍艦退役及拆除，並取回艦上仍可使用的部件，成本只有3,000萬美元（約2.34億港元），預計工程所需時間只有9個月至12個月。軍方解釋，除了成本及時間問題外，也考慮到會否影響船廠建造新軍艦及其他維修工作的進度。

失去理查德號對美軍的影響很大，軍方事前花費2.5億美元（約19.5億港元）升級該艦至可以搭載F35B隱形戰機，暫未知相關安裝不久的系統有否被燒至無法再用。