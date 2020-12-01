中美角力華府換屆　傳美印太司令換人

中美關係緊張之際及美國新一屆政府上台前夕，美軍處理對華事務的高層出現變動。消息指，特朗普政府準備提名太平洋艦隊司令阿奎利諾（John Aquilino）海軍上將，成為新一任印太司令部司令，今後指揮美軍在該地區的軍事行動。

美國傳媒周一（11月30日）引述官員報道今次的軍方人事變動，假如阿奎利諾的提名獲得參議院確認，他將接替預計退役的戴維森（Phil Davidson）海軍上將出任印太司令部司令，暫未知最快何時接任。假如宣稱勝出美國總統選舉的拜登不同意這次人選，他上任後可以推翻今次的提名；拜登過渡團隊拒絕回應。

駐韓美軍司令、陸軍上將艾布拉姆斯（Robert Abrams）也是特朗普政府其中一個考慮人選，但向來是海軍將領指揮美軍在太平洋的行動。阿奎利諾2018年5月出任太平洋艦隊司令，他此前擔任第5艦隊司令，指揮美國海軍在中東的行動。

美國近年把戰略重心由中東轉移至太平洋，2018年5月把太平洋司令部改名為印太司令部，加強與區內國家如日本、澳洲、印度的合作，制衡中國的威脅。資料顯示，美國西岸至印度西部邊境、北極至南極都屬於印太司令部負責區，它獲指派37.5萬名軍方及文職人員、200艘軍艦包括5艘航空母艦、2,460架軍機。