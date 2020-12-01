新冠肺炎：分析捐血樣本　去年12月有抗體

美國新冠肺炎疫情嚴峻，醫院病床及醫護人手嚴重不足，其中加州的深切治療部病床預計在平安夜前供不應求，若疫情持續惡化，不排除會頒布居家令。衞生部長阿扎表示，料有2款疫苗可在聖誕節前，供部分民眾接種。政府周一（11月30日）公布研究指，美國早於去年12月中已有人感染新冠肺炎。

美國疾病控制及預防中心（CDC）發表研究報告指，從9個州份收集得7,389份於去年12月13日至今年1月17日在美國紅十字會捐血的血液樣本，測試發現當中106份含有新冠抗體，其中39份來自加州、俄勒岡州、華盛頓州於12月13日至16日進行的捐血。此結果反映美國當時已出現疫情，比中國正式確認出現疫情早了數周，亦比美國此前確認的首宗病例早一個月。

加州州長紐瑟姆周一（11月30日）表示，州內深切治療部病床佔用率料在平安夜前增至112%，住院率將比現時高出2至3倍；南加州深切治療部病床佔用率為74%，預計病床12月中至下旬會全數爆滿。若住院數及深切治療部病床達到上限，部分地區可能要禁足，現時大部分縣已實施為期一個月的宵禁。紐瑟姆又言，州內58個縣中有51個已到達疫情監察系統的「紫色」最高級別。

紐約州長科莫指，州內的住院數由6月的850人急增至現時的3,552人。若醫療系統超出負荷，可能會完全癱瘓；為免情況發生，他要求各醫院都增加一半病床數目。他又表示，新患者有65%都是從小型家庭聚會中感染，相信在感恩節染疫的人會在未來10日內確診；預計情況持續惡化至明年1月，春季完結前疫苗不會發揮廣泛作用。

疫情令經濟受挫，聯儲局主席鮑威爾指這幾個月將充滿挑戰，雖然疫苗方面傳來正面消息，但仍存在重大挑戰及不明朗因素，包括時間、生產和分配及針對不同團體的功效等。財長姆紐欽希望獲得國會兩黨支持，額外批出4,550億美元（約3.55萬億港元）的未動用緊急紓困基金，援助美國家庭及小型企業。