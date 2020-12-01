雨林萬年岩畫　長13公里媲美西斯廷教堂

英國有考古學家周一（11月30日）發表報告，指早前在南美洲哥倫比亞的亞馬遜森林內，發現一幅長達13公里、規模宏大的史前岩畫。團隊指這個被稱為「古人的西斯廷教堂」岩畫藝術創作，最早可追溯到12,500年前，對研究亞馬遜森林的史前人類文明極具價值。

領導發掘的埃克塞特大學的考古學家伊里亞特（Jose Iriarte）在報告中指，他們去年與哥倫比亞國立大學學者合作，在哥倫比亞的契利比克特國家公園（Chiribiquete National Park）內一個偏僻峭壁上，發現該幅巨型岩畫。

岩畫上有大量以紅色顏料繪畫的已滅絕冰河時期生物，例如南美長毛象，現代駱駝家族成員美洲駝、巨大的樹懶等。畫中的大型動物許多都被高舉雙手的人包圍，似乎是在狩獵或宗教崇拜儀式。此外，岩畫上有無數人類手印，強化了這幅畫的價值。

伊里亞特指出，由於氣候潮濕，亞馬遜地區甚少發現保存良好的圖畫文物，過去大都只發現零散的史前陶器和箭頭碎片，團隊相信岩畫是南美洲某個已不可考的原始部落的創作，他們在一齣將於本周六（5日）播出的紀錄片介紹研究成果。