美國大選：特朗普入稟威州最高法院　尋求推翻選舉結果

美國總統特朗普周二（12月1日）正式入稟威斯康辛州最高法院，要求將該州密爾沃基縣及戴恩縣合共逾22萬張選票列為廢票，並尋求民主黨籍州長埃弗斯（Tony Evers）撤回確認程序。宣稱選勝的民主黨拜登發言人埃文斯（Nate Evans）批評，訴訟毫無根據。

威斯康辛州民主黨籍檢察官考爾（Josh Kaul）表示，特朗普在訴訟中指出，密爾沃基縣及戴恩縣選民在投票過程中，較其他州份選民面對更嚴格規則，被剝奪權利。特朗普在威斯康辛州的律師特魯皮斯（Jim Troupis）在聲明中解釋，選民享有統一執法及簡單易明的選舉過程。

特朗普競選團隊月中支付300萬美元（約2,340萬港元）費用，要求重新點算密爾沃基縣及戴恩縣選票。惟兩縣周日（11月29日）完成重點選票後，特朗普依舊無法拉近與拜登的得票距離。他在密爾沃基縣及戴恩縣分別以13.4萬票及7.8萬票不敵拜登，但在全個州份只落後大約2萬票。

除威斯康辛州，特朗普競選團隊亦在多地發起訴訟，包括亞利桑那州。鳳凰城一名法官周四（12月3日）將審理共和黨人提出訴訟，決定是否宣布拜登勝選無效。法官亦准許共和黨代表律師及專家，將100個郵寄選票信封簽名，與檔案簽名對比，確定有否違規行為。

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