美國大選：拜登介紹經濟團隊　耶倫承諾盡快行動

新冠肺炎疫情下，美國經濟大受打擊。宣稱勝出的民主黨總統候選人拜登周二（1日）在特拉華州介紹其經濟團隊，包括獲提名出任財長的聯邦儲備局前主席耶倫（Janet Yellen）。這是他右腳骨折後首次公開亮相，期間不忘向在場記者特意展示其步行靴。

拜登說：「我知道時勢艱難，但我想讓你們知道，援助就到。」他指他已選擇一個經過考驗且經驗豐富的「一流團隊」，去應該國家經濟危機。當被問及右腳傷勢時，拜登指他的情況良好，感謝記者提問。他早前從車隊出來時，一度以手指指住其步行靴。

拜登公布的經濟團隊成員當中，以有望成為首位女財長的耶倫最為人熟悉。她稱新冠肺炎疫情對經濟打擊是美國的悲劇，承諾盡快行動：「致美國人，我們將是一個每天起床，都會想起你的機構，包括你的工作、人工、掙扎、希望、尊嚴及無限潛力。」

另有報道指，拜登正考慮從阿里（Mustafa Santiago Ali） 、馬丁內斯（Cecilia Martinez）及馬洛里（Brenda Mallory）中選出白宮環境品質委員會主席。尼科爾斯（Mary Nichols）、托尼（Heather McTeer Toney）或奧馬拉（Collin O’Mara）則有機會出任環保署署長，而芝加哥前市長伊曼紐爾亦有機會擔任運輸部長。

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