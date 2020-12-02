新冠肺炎：輝瑞最快月中分發疫苗　醫護等人或優先接種

美國政府顧問團「免疫接種諮詢委員會」周二（1日）開會，建議疾病控制及預防中心（CDC）在美國有新冠病毒疫苗獲批上市後，應先讓醫護人員及護老院院友接種，而美國藥廠輝瑞最快月中開始分發疫苗。同日，CDC將公布把密切接觸者的隔離期由14日縮短至10日。

美國目前有300萬人住在護老院、長期病患醫院等，當中的院友及醫護人員染疫人數佔美國累計病例的6%，死亡個案佔全美的39%。諮詢委員會的14名成員以13票贊成對1票反對，同意在疫苗上市後最先讓醫護人員及護老院院友接種，建議需待CDC同意。委員會將再開會討論之後的優先接種群組，可能包括老師、警察、消防員、食物生產及運輸等其他必要行業人士、長者及長期病患人士。

食品及藥物安全管理局（FDA）本月稍後將討論，是否向美國輝瑞藥廠及莫德納藥廠的新冠病毒疫苗批出緊急使用許可。會議文件指，一旦獲批授權，輝瑞的首批疫苗可於12月15日起分發全國各地，預計兩周內可提供超過2,200萬劑。莫德納的緊急使用許可會議，安排在12月17日進行，莫德納已準備好在本月下旬交付疫苗。

由於兩間藥廠今年年底前最多只能各向美國供應約2,000萬劑疫苗，而兩款疫苗都要接種兩劑，所以在推出初期的可接種人數會非常有限，預計至明年春季美國才有足夠疫苗。

另外，CDC最快當地周二公布新指引，縮短密切接觸者的隔離期至10日，若病毒檢測結果顯示無染疫者可進一步減少至7日。官員指，CDC考慮專家對病毒潛伏期的研究後作出上述修訂，病毒一般潛伏期為14日，但大部分患者染疫後4至5日就可以傳染他人及出現病徵。