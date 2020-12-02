新冠肺炎：撥款法案加入救濟措施　兩黨重啟談判

美國的新冠肺炎紓困法案在民主、共和兩黨連月拉鋸後重啟，參議院多數黨領袖麥康奈爾周二（1日）向國會提出，在總值1.4萬億美元（約11萬億港元）的撥款法案納入救濟措施。撥款法案必須在下周五（11日）前通過，否則華府會陷入停擺。

麥康奈爾與共和黨參議員開會後，表示需要一份目標明確的紓困法案，希望將新救濟措施融入撥款法案，又稱已就一份在共和黨參議員間流傳的方案大綱與白宮商議，相信總統特朗普會接受，但具體細節未有公開。

有共和黨消息指，這份大綱內容與過去被民主黨拒絕的方案其實差不多，包括3,327億美元（約2.6萬億港元）中小企資助或貸款，麥康奈爾過去曾提出的5,000億美元（3.9萬億港元）中小企業貸款計劃因民主黨指金額太小而遭拒絕。

同時，參議院少數黨領袖舒默和眾議院議長佩洛西，亦向麥康奈爾提出新計劃以達成妥協，舒默拒絕透露內容，僅表示：「這是一份能推動進展的私人提議。」民主黨曾提出2.2萬億美元（約17萬億港元）方案，但遭麥康奈爾拒絕。