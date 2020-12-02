傳特朗普擬預先特赦家人親信　防拜登政治報復

美國廣播公司（ABC）周二（1日）引述白宮消息人士報道，隨着白宮助手對選舉結果達成共識，內閣成員將焦點轉移到剩餘數周的執政期，並向總統特朗普尋求預先特赦。估計特赦對象可劃分為特朗普盟友與正服刑人士兩大類，當中包括特朗普家人及私人律師朱利安尼。

消息人士指，特朗普擔心司法部將針對他的5個孩子中最年長的3人，包括唐納德、埃里克、伊萬卡，以及女婿庫斯納。唐納德早前被指在2016年協助特朗普競選期間，向俄羅斯提供有關前國務卿希拉妮的破壞性資訊，但未遭起訴。庫斯納則涉嫌向聯邦政府提供有關他與外國人接觸，以通過安全檢查的虛假資訊。埃里克與伊萬卡則未清楚有何潛在犯罪風險。

此外，報道指朱利安尼上周已向特朗普尋求特赦，他在本年夏天受到曼哈頓聯邦檢察官調查，有關早前在烏克蘭的商業往來，以及為了要求烏克蘭調查拜登家族的黑材料時，涉嫌迫走礙事的前美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）。朱利安尼否認尋求特赦，澄清自己清白，斥責媒體發布虛假新聞。

報道指，特朗普未必會依照正常程序，在任期結束時宣布特赦，而是會合適情況一次過公布特赦名單。白宮消息人士稱，早於本年初、特朗普接受彈劾審判時，已初步商討有關預先特赦的安排。基於外界質疑承認犯罪的考量，特朗普未正式接納特赦請求，但白宮律師已對特赦進行審查，並強調此屬「保險政策」，以防止拜登上任後，作出政治動機的調查及起訴。