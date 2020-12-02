美國大選：若訴訟失敗　特朗普稱2024年再選

美國大選結束接近一個月，總統特朗普多次宣稱選舉存在舞弊，並在多地發起訴訟。美媒周二（1日）引述知情人士消息指，總統特朗普當日在白宮舉行的聖誕招待會上，透露如訴訟未能成功，就會再戰2024年總統選舉。

報道指，當晚出席的來賓多為共和黨全國代表大會成員，特朗普在白宮的大樓梯發表講話時，持續批評選舉舞弊，並堅稱自己勝選。他問來賓是否觀看了其律師團隊挑戰選舉結果的「欺詐聽證會」，並稱：「我們正試圖再做4年。否則，我們4年後再見。但他們（拜登陣營）不喜歡那樣。老實說，這是一種恥辱。」在場人士只有數人戴口罩，部分人甚至有咳嗽。

美媒上周六（28日）曾傳特朗普正考慮一旦在訴訟中失利，將以各種方法讓拜登不會好過，當中包括拜登於明年1月20日出席總統就職禮當日，宣布參與2024年總統選舉。特朗普競選團隊及白宮均沒有回應。

另有美媒報道，特朗普在大選日不到一周後成立「拯救美國政治行動委員會」，並大肆宣傳選舉舞弊的陰謀論，該會至今已籌得超過1.7億美元（約13億港元）。資金已為特朗普競選團隊還清債務，將用以支持特朗普卸任後的政治生活，包括出國旅行以保持知名度。

美國大選 全球焦點