襲軍營警署阻增援　悍匪搶劫銀行金庫

巴西東部大西洋沿岸城市克里西烏馬（Criciuma）周二（1日）凌晨發生一宗精心策劃的銀行劫案，配備軍用武器的劫匪兵分兩路行事，同時攻擊憲兵基地、警署及搶劫銀行金庫，其後引爆炸彈及挾持人質逃去無蹤。有目擊者指事件令全城震驚，過程猶如西班牙電視劇《紙房子》（Money Heist）。

事發於周一深夜，30名蒙面及身穿黑衣的劫匪乘坐10輛汽車分途出擊，其中一路攻擊負責維持克里西烏馬治安的憲兵第9營基地。火力佔優劫匪以各種大口徑軍用槍械精準射擊，包括點50口徑重型機關槍，並發射火箭炮及投擲手榴彈；他們摧毀基地外一個變電站及在出入口引爆一輛卡車，成功把憲兵壓制在基地內。除了憲兵基地，警署亦受到劫匪攻擊。

另一路劫匪則闖入市中心的巴西銀行大樓，他們沿途向天開槍製造恐慌，多名睡夢中驚醒的市民報警求助，一時間令警方分身不暇，無法前往現場增援。劫匪以炸藥引爆銀行金庫，迫令6名修路工人協助搬運鈔票，事後更挾持為人質。劫匪沿途與憲兵及警員槍戰、投擲炸彈及在十字路口扔棄部分贓款，吸引市民哄搶，最終揚長而去。

克里西烏馬市市長薩瓦羅（Clesio Salvaro）緊急宣布，全市20萬名市民留在家中，形容事件的暴力程度前所未有。當聖卡塔琳娜州特別警察行動營（BOPE）抵達時，劫匪已消失得無影無蹤，人質則安全獲釋。

警方指，劫匪作案過程約2小時，一名保安及一名警員中槍受傷，其中警員是腹部槍傷，需留院治療。警員尋回劫匪作案時乘坐的汽車，在車上發現血漬，相信部分劫匪中槍；現時已檢回81萬巴西里拉（約119萬港元）款項，拘捕4名涉嫌哄搶的市民。

市議員弗雷塔斯（Daniel Freitas）的寓所位於巴西銀行附近，他與家人因爆炸聲而驚醒，初時以為是放煙花，細聽下才知道是連續不斷的槍聲及爆炸聲。20歲男子德拉（Bruno Della）稱，槍聲不斷之際感到手足無措，只能祈禱盡快結束，並指案情令他聯想起《紙房子》劇情。