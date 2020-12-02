美國大選：軍方否認攻擊CIA設施取舞弊證據

美國總統選舉引發的爭議仍未平息，前空軍助理副參謀長、退役中將麥金納尼（Thomas McInerney）日前聲稱，中央情報局（CIA）在德國的電腦設施藏有大選舞弊的證據，美軍特種部隊攻擊上址導致5名士兵陣亡，但軍方否認這說法。

總統特朗普支持者認為，大選採用的Dominion投票系統，刪除投給特朗普的選票或篡改為投給民主黨對手拜登，這說法其後演變為軍方牽涉其中。麥金納尼聲稱，CIA在德國法蘭克福設有一個秘密「伺服器農場」，內有Dominion竊取選舉的證據，美國6個州把投票數據經互聯網傳到西班牙，再傳到該個CIA設施。

麥金納尼指，陸軍特種部隊出動沒收伺服器，期間與看守該設施的CIA人員駁火，又聲稱自己的初步報告顯示部分士兵被殺。他的言論在社交網流傳，有網民更宣稱本月12日在埃及死於直升機意外的美軍士兵，實為死於與CIA的交火。

此外，麥金納尼指陸軍第305軍事情報營與特朗普合作，CIA、司法部、聯邦調查局與特朗普為敵；有網民上載坦克行駛的影片，聲稱來自第305軍事情報營。

美國《軍事時報》周二（1日）報道，美國陸軍特種作戰司令部回覆查詢時，表示有關說法是錯誤，指司令部對上一次有人員死亡的事故，已是今年8月一架直升機在加州失事，而最近一次有特種部隊在戰鬥期間死亡，則是今年2月在阿富汗發生的內鬼襲擊。美國陸軍亦否認麥金納尼的說法，形容是「絕對是假」。

麥金納尼回應《軍事時報》時，重申特朗普在選舉大勝，必須制止民主黨的叛國行為，又聲稱這將是美國最後一場自由選舉，指在投票日前已經預測此事。

《軍事時報》提到，第305軍事情報營屬於訓練部隊，駐紮亞利桑那州，負責為軍事情報新兵提供初階入門訓練，意味它自1990年起沒有參與任何作戰任務。