黃之鋒周庭林朗彥判刑　佩洛西表關注　歐盟將討論涉港事項

已解散的前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，就去年6月21日灣仔警察總部被包圍一事，早前分別承認煽惑、組織或參與未經批准的集結等罪，於周三（2日）分別被判監禁13個半月、7個月和10個月。歐盟外交和安全政策發言人瑪斯拉莉（Nabila Massrali）同日表示，上述3人被判刑，是香港支持民主聲音之空間縮小的另一迹象。

瑪斯拉莉在Twitter強調，必須確保行使基本自由，包括和平集會，而歐盟外長下周一（7日）將討論與香港有關事項。

與此同時，美國國會眾議院議長佩洛西亦發聲明，指國會嚴重關注黃之鋒在獄中受到的不當對待，並對這3人可能遭加控罪名及加長刑期一事感到不安。她稱，中國對香港年輕民主人士的判決令人震驚，呼籲全球所有熱愛自由人士，「與我們一起譴責這不公判刑，以及中國對香港人的廣泛攻擊」。

案情指，示威者去年6月21日曾在香港金鐘立法會綜合大樓附近聚集堵路，導致嚴重交通擠塞。他們隨後在夏慤道聚集，當時黃之鋒及林朗彥用大聲公呼籲示威者包圍警察總部，周庭亦參與其中。黃之鋒在庭上承認煽惑及組織未經批准集結兩罪，林朗彥則承認煽惑罪，而周庭亦承認煽惑及參與未經批准集結兩罪。