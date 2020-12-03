新冠肺炎：CDC公布新指引　隔離密切接觸者7或10日

美國疾病控制及預防中心（CDC）周三（2日）公布新指引，建議將與新冠肺炎患者接觸人士的隔離日數，由14天縮減至7或10日。針對聖誕節及新年臨近，CDC亦建議市民不要趁假期外遊，藉此遏止新冠肺炎疫情蔓延。

任何人與新冠肺炎患者距離1.8米或更近距離接觸15分鐘，均被視為密切接觸者。根據CDC新指引，曾與患者接觸人士，若隔離一周後通過新冠病毒檢測，便可結束隔離；沒有接受檢測人士也可於隔離10日後離開。

對於為何建議縮短隔離日數，CDC經理沃克（Henry Walke）解釋，這可減少密切接觸者出現經濟困難問題，從而促使公眾更易採取應對行動，亦同時減低公共醫療系統及社區在確診病例急升時的壓力。他再次重申，最理想仍是隔離14天，而人們在結束7或10日隔離後，應繼續監測自己有否出現症狀至14日為止。

針對即將來到的聖誕節及新年假期，沃克建議國民在這段時間留在家中，不要外遊：「病例正在上揚，住院人數增加，死亡人數上升。我們需去扭轉圖表曲線，阻止指數增長。」他建議遊客分別於出行前1至3日，以及歸來後3至5天接受新冠病毒檢測，而在結束遊行後7至10日亦要減少不必要活動。