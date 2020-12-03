俄海軍威脅東岸　美大西洋艦隊再登場

美俄軍事角力愈演愈烈，美國海軍部長布雷思韋特周三（2日）宣布，為應對俄軍艦隊對美國東岸水域的威脅，海軍艦隊司令部改回前身的名稱大西洋艦隊。

美國海軍1906年成立大西洋艦隊，2006年轉為艦隊司令部，轄下設有2018年重建的第二艦隊，後者指揮在大西洋西北水域的美軍艦艇。布雷思韋特指大西洋艦隊今後的任務，將是進一步應對靠近美國東岸水域的俄軍艦隊。巧合的是，美軍重建第二艦隊的主要原因，也是回應俄軍艦艇在該水域的活動日漸頻繁。

與此同時，主打深海作戰、性能先進的美軍海狼號攻擊核潛艇，周二（1日）在地中海出入口的英國海外領土直布羅陀休整補給。負責大西洋東北及地中海水域的第六艦隊表示，該潛艇確保區內海上安全及穩定，補充艦隊的水下作戰能力。

海狼號1997年服役，同級姊妹艦是康涅狄格號及卡特號，特點是航行速度快及安靜，搭載50枚魚雷及巡航導彈，配備先進傳感器，可以執行情報收集任務。

由於全部海狼級潛艇以華盛頓州為基地，隸屬於太平洋艦隊，因此在其他地區出現相當罕見。海狼號近期被指不尋常地頻繁現身，今年8月及9月分別停靠挪威及英國。外界相信美軍罕有高調披露該潛艇的動向，是向俄羅斯展示武力。