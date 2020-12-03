美國大選：舉報舞弊　目擊者稱FBI掛斷電話

美國總統特朗普多次指控選舉舞弊，並在多個關鍵州份入稟，企圖推翻選舉結果。投票系統公司Dominion一名合約員工周三（2日）出席密歇根州參議院聽證會時指，上月5日曾致電聯邦調查局（FBI）舉報選舉舞弊，但被對方掛斷電話，事後更無法致電。

卡羅內（Melissa Carone）是Dominion的合約IT員工，她稱：「我與一名FBI女探員交談至少40分鐘，但電話隨即無法接通，她亦沒有回電給我。我事後曾致電他們，但至今未能成功。」卡羅內聲稱，上月3日至4日點票時在底特律的TCF中心工作26小時，期間沒有見過一張投給特朗普的選票，形容情況不合理及可怕。

卡羅內早前指，運送食物予票站職員的貨車其實載有成千上萬張作弊選票。惟密歇根州法院法官以其他宣誓作供人士沒有類似陳述為由，裁定卡羅內的指控不可信。

在卡羅內作供同日，司法部長巴爾指沒有證據顯示出現足以影響選舉結果的舞弊。特朗普私人律師朱利安尼及艾莉斯批評，司法部沒有傳召任何一位宣誓目睹舞弊行為人士問話，以及審查投票機。

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