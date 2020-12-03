白宮女發言人丈夫拒戴口罩　與特朗普「至愛」爆口角

美國白宮發言人麥克納尼周三（2日）在記者會上，指今年底國內將生產4,000萬劑新冠肺炎疫苗，並將之稱為「特朗普疫苗」，引起熱議。另一方面，麥克納尼的丈夫在同一記者會上並未戴上口罩，違反白宮記者協會守則，遭一名甚得總統特朗普歡心的記者批評。

麥克納尼指出，美國正以創紀錄時間研發疫苗，挽救民眾生命，到年底將生產4,000萬劑疫苗，這成就歸功於「有一位商人擔任總統」，並指疫苗是「特朗普疫苗」。「特朗普疫苗」隨即成為Twitter熱搜字詞，另有不少網民對麥克納尼冷嘲熱諷。

麥克納尼曾於10月確診新冠肺炎，其丈夫﹑美國職棒大聯盟棒球隊坦帕灣光芒投手吉爾馬丁（Sean Gilmartin）當時同告「中招」，但他當日現身記者會近半小時期間均沒戴口罩，明顯違反規定。

吉爾馬丁及後與特朗普最喜歡的攝影師、《紐約時報》的米斯（Doug Mills）爆發口角，後者向吉爾馬丁指出，在白宮發布會上要戴口罩的規定。在記者會結束後，知名特朗普粉絲雷斯（Alec Lace），突然向向吉爾馬丁大喊「是你毀了麥克納尼」。