落鑊加罪：黎智英甫還押　台灣外媒合奏施壓

壹傳媒黎智英目前在荔枝角收押所還押，台灣和有外媒隨即批評事件，分別作出回應、社評及報道，指北京及香港當局侵害香港民主和人權，又批評當權者把租賃糾紛刑事化，以打擊政敵。美國前國家安全顧問博爾頓周四（3日）發文指關押黎是再次無視一國兩制的承諾，壓制言論自由。有時事評論員和政界人士炮轟，外地與外國的快捷回應明顯是干預香港事務，又認為事件反映他們與黎蛇鼠一窩，惟至今仍妄想保護傘奏效是「睇錯黃曆」。

台灣的總統府回應指，將密切關注事態發展，並再次呼籲北京及香港當局停止侵害香港民主和人權的做法。台灣行政院秘書長李孟諺周四在行政院會後的記者會上就事件表示，政府會持續關心香港的局勢，也會針對港人給予實質協助。美國《華爾街日報》則發表社評指，今時今日的香港，推動民主便足以讓人成為罪犯，又批評當權者把租賃糾紛刑事化是打擊政敵。而英國廣播公司（BBC）在報道時指，事件加劇各界憂慮當局利用《港區國安法》向民主人士和傳媒展開新一輪打擊行動。

時事評論員陳雲生回應外界對事件的批評時炮轟，台灣過往一直在香港問題上不太關心和多作評論，惟自反修例示威以來，台方卻屢次對香港「指指點點」，狠批其態度不打自招，更在黎不准保釋後率先作出回應，更加反映台灣與黎之間的關係不尋常。陳狠斥台灣的做法是干預香港內務，又指這是西方一慣透過香港壓制和抹黑內地發展的一貫伎倆，相信將陸續有來，估計台灣今次除了想為黎護航外，亦想迎合外國的口味。至於「23萬監察」發言人王國興則直斥，現時其他地區對黎不獲保釋一事存在「雙重標準」，因為不論英、美，甚至是五眼聯盟，皆對那些破壞社會秩序的人採取強硬態度，不明白他們為何對黎格外寬容，質疑外地或外國欲借黎干預香港事務。

王又指，控方提出反對黎保釋的理由，主要是他有很多的外國聯繫，若接下來有更多外地或外國地區就事件發聲明譴責，只會進一步坐實黎是他們棋子的指控。被問到黎的保護傘是否仍然奏效時，王直指：「依家仲盼望有保護傘遮風擋雨嘅人喺睇錯黃曆。」他相信黎現時應該「嚇到腳震」，惟認為現在是「時辰一到，全部都報」。