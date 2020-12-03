CNN總裁涉干預新聞報道　下令破壞特朗普形象

美國保守派組織「真相計劃」始創人奧基夫（James O' Keefe）周二（1日）聲稱，取得有線電視新聞網絡（CNN）總裁朱克數月來與編採高層電話會議的錄音，指朱克要求下屬按照其個人政治取態報道新聞，包括破壞總統特朗普的形象，及停止跟進民主黨拜登的兒子亨特的醜聞。CNN指上述做法是嚴重罪行，已轉介執法部門跟進。

奧基夫當日在Twitter公開他致電朱克的短片，他在片中說：「朱克先生是你嗎？我們近兩個月來一直在聽取你的電話會議內容並已錄下。我想問你，是否認為CNN是新聞界中最有公信力的媒體？因為很多錄音顯示，你們並非是一個獨立媒體。」

朱克靜止一下，然後用一種震驚的聲音回應：「謝謝你的電話，我想我們必需建立一個新的系統，我再打給你。」CNN周二（2日）凌晨在奧基夫的Twitte貼文留言回應，指法律專家認為奧基夫的做法是嚴重罪行，已轉介有關部門跟進。有報道指，朱克事後異常震怒，咆哮質問員工為何奧基夫可以錄下電話會議的內容。

在奧基夫發放的第一段錄音中，CNN的高層商討如何逼特朗普下台，其中兩個人提到用911恐襲的例子來威脅特朗普，朱克表示同意，最終CNN在11月10日作出相關報道，指延遲交接會製造跛腳鴨政府，影響國家安全。

其他錄音內容包括朱克得悉知特朗普確診新冠肺炎後，要求將特朗普病愈後的舉止描述為失常。《紐約郵報》揭露亨特醜聞的兩天，朱克又暗示不要跟進「特朗普媒體」報道的新聞。

霍士新聞就奧基夫揭露的內容向CNN提問，但暫未有回覆。奧基夫周二受訪時指，新聞集團的老闆向記者和編輯下達報道命令，做法十分可恥，認為CNN應向公眾道歉。

美國大選 全球焦點