特朗普再出招　縮短2.7億中共黨員及直系家屬簽證期限

美國《紐約時報》周三（2日）報道，特朗普政府在任期最後階段再出招針對中國，當日起收緊中共黨員及其直系家屬的簽證有效期，料影響包括9,200萬名中共黨員在內的2.7億人。美媒指，今次措施力度比之前傳出總統特朗普有意禁止中共黨員入境溫和，相信是針對高層黨員及商界領袖，可能引發中國報復，令宣稱勝出總統選舉的拜登上台後更難修補中美關係。

報道引述知情人士指，國務院周三發布新規，即日起收緊中共黨員及其直系家屬的赴美簽證有限期由最多10年至1個月，而且只能入境一次。此前，中共黨員可與一般中國公民一樣申請有限期最多為10年的訪客簽證，新規不影響黨員申請包括移民簽證等其他簽證類別的資格。

新安排會影響數億中國公民，但除了中共高層外，美方或難以辨識普通黨員，而美方官員日後可透過中國公民的簽證申請及面談，以及對中共黨籍的認知判斷申請人是否黨員。報道指，這意味新規特別影響到中國政府高層及商界領袖，而非普遍的低級黨員。

美國國務院發言人透過電郵回覆《紐時》查詢指，新措施是華府保護美國免受中國惡意影響的政策、規管及執法行動一部分，稱美方數十年來容許中國公民自由地接觸美國機構及商業，美國公民在中國卻沒有同等待遇。