猶他州金屬柱消失之謎解開　加州又現巨柱

美國猶他州沙漠上月出現一支神秘金屬巨柱，後來不翼而飛，引起網民熱議。美國一名男子日前在社交網宣稱是他和友人將巨柱搬走，並拍攝整個過程作證。然而巨柱消失之謎解開後，類似的金屬巨柱竟又在加州出現，是繼猶他州和羅馬尼亞後，出現的第3支神秘金屬巨柱。

任職歷奇導遊的克里斯坦森（Sylvan Christensen）周二（1日）在Instagram上載一段長約23秒的短片，指他與3名友人在上周五（11月27日）晚，於伸手不見五指的猶他州沙漠峽谷，搬走該支屹立的金屬巨柱。其中一人負責拍攝，另3人戴上勞工手套及頭燈，合力把巨柱撬起，再用繩索綁在推車上運走。

克里斯坦森並留言給短片命名為：「如果你不希望它被拿走，就不要在公共土地上丟棄私人物品」，暗示自己和友人的行為不是偷竊，影片至今超過10萬人觀看。而在克里斯坦森上載影片後，美國加州周三（2日）又有人報稱，在阿塔斯卡德羅（Atascadero）的山頂發現另一支金屬巨柱，令這個神秘金屬柱事件更耐人尋味。