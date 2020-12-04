美國大選：女監票員稱「所有華人長得都一樣」　惹種族歧視爭議

美國總統特朗普的私人律師朱利安尼，近來為特朗普試圖在總統選舉中翻盤連日奔走，然而日前密歇根一場聽證會上，朱利安尼請來的一位指控大選或出現舞弊的證人，卻發表示涉嫌種族歧視華人的言論，令人側目。

密歇根州議會監督委員會周一（2日）舉行的聽證會上，朱利安尼邀請以證人身份列席的一名共和黨女性監票員在發言中，談到密州選舉身份證件舞弊時舉例指出：「所有華人長得都一模一樣。你能分得出嗎？如果出現了一堆『老趙（Chow）』，每個人都可以假裝是別人，統統都可以投票……所以身份證件是最基本的要求。」但她卻沒有就指控提供任何證據。

這名監票員在11月3日大選日當天，在底特律TCF中心（TCF Center）投票所擔任共和黨監票員，她在聽證會上沒有透露姓名，僅表示她出生於印度，後來入籍成為美國公民，她在發言中又指：「我來自一個很多事情都會出問題的國家。我們國家以腐敗聞名。不過，講到選舉，以我在這裏的親眼所見，跟以前在印度的狀況做比較，印度因為有身份確認制度，如今已經變得比較有條理。」她又聲稱，如今在密州「沒有身份證件也能投票」、「非常令人震驚」，並詢問「怎能讓這種事情發生？」

不過，有報道指出，根據密歇根州州法，規定往投票所投票必須出示身份證件，如果沒有身份證件則須填寫宣誓書（affidavit）。