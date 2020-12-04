新冠肺炎：曾與加國合研疫苗 中國藥廠高層被指是千人計劃成員

加拿大傳媒報道，曾與加拿大政府合作研發新冠肺炎疫苗的中國藥廠康希諾生物（CanSino Biologics）的兩名創始人兼高層宇學峰及朱濤，均為中國政府招攬科學人才的「千人計劃」成員。加方指該計劃以傳統和非傳統方法，取得加拿大的敏感科技。康希諾生物、宇學峰和朱濤均未有回應。

加拿大《環球新聞》（Global News）周三（2日）報道，康希諾生物的行政總裁宇學峰及執行總監朱濤都在加拿大接受生物醫藥訓練；宇學峰早年取得了加拿大麥吉爾大學微生物學博士學位，朱濤則也在加拿大藥廠工作了多年，其後在2009年在天津創立康希諾生物。

報道指，兩人在返回中國創業前，已是加中生物醫藥科技發展聯會（Canada Chinese Biomedical and Pharmaceutical Association）的成員，該會被指與中國政府各部門關係密切；而在成立康希諾生物後，兩人返回多倫多，根據網上資料顯示，兩人都是千人計劃的成員，協助中國從海外招攬人才。

到今年3月，康希諾生物和加拿大國家研究委員會（NRC）達成協議，合作研發新冠肺炎疫苗，但到今年8月，NRC表示已終止與康希諾生物就研發新冠疫苗方面的合作，理由是中國海關沒批准康希諾將藥物運往加拿大測試。

《環球新聞》引述一名加拿大國家安全顧問表示，NRC應已發現與康希諾生物的合作，存在國家安全問題；而加拿大安全情報局（CSIS）發言人湯森（John Townsend）則沒有回應康希諾生物的高層有否涉及中方招攬人才活動，但稱當局已通知所有涉及疫苖研發的部門，中國透過多個計劃包括千人計劃，「以傳統及非傳統情報收集方法，取得加拿大的敏感科技」。