司法部告Fb濫用工作簽證　高薪職位留給外勞

美國司法部周四（3日）入稟控告社交網Facebook（Fb），指公司在2018年至19年招聘2,600多個高薪職位時，未有僱用合資格的美國工人，反而是非法地聘請持有工作簽證的外勞。Fb發言人表示公司配合司法部調查，惟對當局的指控存有爭議，目前不能進一步評論。

司法部民權司提交的17頁訴訟指，Fb早年要求聘用一名外國人擔任藝術總監，發現此職位只需學士學位和兩年工作經驗，相信該公司理應聘用本地人擔任，因此展開調查。訴訟說，Fb在2018年至19年間為持有「H-1B」工作簽證的外國專業人士提供至少2600個職位，並提供擔保協助他們取得美國永久居留資格。

訴訟又說，雖然Fb有遵守廣告和招聘要求，但公司沒有在其網站刊登招聘廣告，並要求應徵者以郵寄方式申請職位，不設網上申請，最終沒有收到本地人應徵。司法部指Fb的招聘程序不充分，存心將工作留給外勞。根據現行法例，美國公司必須證明無法聘請合適的本地員工，否則不能為擔保外勞讓他們取得美國永久居留資格。

「H-1B」簽證是國際學生留美的主要途徑，但特朗普政府一直反對有關計劃，認為僱主用較低薪金聘請外勞以取代本地人。智庫「美國政策國家基金會」的數據指，華府去年拒絕21%的「H-1B」簽證申請，較2015年的6%大幅上升。