中芯國際及中海油等4華企　遭美國防部列黑名單

美國國防部周四（3日）將中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）、石油企業中海油（CNOOC）等4家中國企業，一同列入黑名單，指這些公司屬於由中國軍方擁有或控制的企業。美國總統特朗普在上月已簽署行政命令，禁止美國企業及個人，對中國軍方擁有或控制的中國公司進行投資。外界認為，此舉可能會在已宣布勝出美國總統選舉的拜登就職前，加劇美方與北京方面的緊張關係。

除中芯國際和中海油，被列入黑名單的有中國建設科技（China Construction Technology），以及中國國際工程諮詢（China International Engineering Consulting）。中資企業倘遭美方列入黑名單，美國公司將難向該些企業出口技術，相關合作亦面臨終止。

中國駐華盛頓大使館及中海油等未有回應事件。中芯國際指正評估事件影響，呼籲投資者注意投資風險。

計同該4間中國企業，遭列入黑名單的中國企業，總數至今已增至35間。此舉被視為鞏固即將離任的特朗普對華強硬立場的舉措之一，事件正值國會民主及共和兩黨反華情緒高漲之際，將迫使即將上任的拜登對北京採取強硬立場。